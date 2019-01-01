اهالي ام العصافير ينتفضون ضد الجيش التركي ويطردون ميليشياته "التركمانية"

جهينة نيوز:

انتفض العشرات من سكان قرية أم العصافير في ريف رأس العين شمالي الحسكة ضد ممارسات جيش الاحتلال التركي و الجماعات الارهابية الموالية له، وتمكنوا من طرد حواجزها خارج قريتهم.

و ذكرت وكالة سبوتنك إن سكان قرية أم العصافير في ريف منطقة رأس العين تظاهروا اليوم الاثنين احتجاجا على استمرار مسلحي فصائل "الجيش الحر" التركمانية الموالية لتركيا بعمليات السرقة والسطو على ممتلكاتهم الخاصة بقوة السلاح.

و افادت الوكالة أن سكان القرية تمكنوا من طرد النقطة العسكرية التابعة للفصائل المسلحة والجيش التركي من قريتهم، مرددين شعارات تطالب الجيش العربي السوري والقوات الروسية للتدخل وتخليصهم من هذا الواقع المرير.

و تضتفن الوكالة الروسية نقلاً عن مراسلها في المناطق المحتلة أن عناصر الفصائل "التركمانية" قاموا بإطلاق الرصاص الحي على المدنيين وباعتقال مجموعة من شبان القرية قبل هربهم منها.

وكانت مجموعة من سكان بلدة المناجير في ريف رأس العين الجنوبي الشرقي تظاهروا، أمس الأحد، على قيام الجيش التركي باحتلال منازلهم بقوة السلاح وطرد سكانها منها وإسكان عائلات المجموعات المسلحة من خارج المنطقة بدلاً منهم إضافة إلى سرقة المنازل والمحال التجارية وفرض الأتاوات المالية على الأهالي.

و اعترض أهالي بلدة المناجير طريق عناصر الفصائل " التركمانية" أثناء توجههم إلى صوامع المناجير بقصد سرقة ما فيها من حبوب ومنعوهم من الوصول إليها ورددوا هتافات تدعو إلى طردهم من المنطقة، مؤكداً وقوع إصابات بين المدنيين بعد قيام عناصر الفصائل " التركمانية" بالاعتداء على المتظاهرين خلال تفريقهم.