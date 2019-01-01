الحشد الشعبي: القواعد الامريكية تقدم المساعدات والسلاح الى داعش

جهينة نيوز:

اكد الحشد الشعبي، الاثنين، رصده لسلاح أميركي لدى عناصر داعش الاجرامي في جزيرة الحضر، مبينا ان القواعد الأميركية تزود العناصر الإرهابية بما تحتاجه من سلاح وخاصة في جبال مكحول.

وقال مصدر في الحشد الشعبي ان الاميركان استغلوا قواعدهم العسكرية في المنطقة الغربية ورسموا حدوداً حولها بحيث منعوا أي شخص من الاقتراب من الحدود التي وضعوها، حيث ان اغلب مطاردات الحشد الشعبي للمجاميع الإرهابية تنتهي عند حدود القواعد الأميركية.

وأضاف ان الحشد الشعبي سيدخل في مواجهة مسلحة مع القوات الأميركية المتواجدة في المنطقة الغربية، في حال العبور على المناطق التي تخضع لسيطرتهم والحدود التي رسموها لقواعدهم العسكرية.

وأوضح ان القوات الأميركية قدمت المساعدات لعناصر داعش الاجرامي في جبال مكحول ومازالت الامدادات تصلهم من القوات الأميركية.

واكد ان الحشد الشعبي رصد في احد التعرضات بجزيرة الحضر سلاحا اميركياً يمتلكه عناصر داعش الاجرامي، مايؤكد حصول الإرهابيين على امدادات أميركية بالسلاح والعتاد لمهاجمة الحشد الشعبي.

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