هطولات غزيرة متوقعة غداً .. و تحذير من رياح تتجاوز سرعتها 80 كم في الساعة

جهينة نيوز:

تميل درجات الحرارة للانخفاض غدا مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر على فترات نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن تكون الهطولات غزيرة ومترافقة بالرعد على المناطق الساحلية والشمالية فيما يمتد الهطل تدريجيا إلى باقي المناطق خلال ساعات بعد الظهر والمساء.

الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة مع هبات نشطة إلى شديدة أحيانا مثيرة للغبار في المناطق الشرقية والبادية بينما تكون جنوبية غربية نشطة مع هبات شديدة في باقي المناطق وخاصة في المناطق الساحلية حيث تتجاوز سرعتها 80 كيلومترا في الساعة ويكون البحر عالي ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 5/16

المنطقة الجنوبية 6/17

المرتفعات الجبلية 2/9

المنطقة الوسطى 5/15

المنطقة الساحلية 12/18

المنطقة الشمالية 5/12

منطقة الجزيرة 4/16

المنطقة الشرقية 6/18

منطقة البادية