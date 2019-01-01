الجيش يتابع تقدمه في ريف ادلب الجنوبي الشرقي وخسائر فادحة للارهابيين في بلدة جرجناز

جهينة نيوز:

نفدت وحدات الجيش عمليات مكثفة ضد بؤر ومواقع انتشار المجموعات الارهابية التابعة لتنظيم /جبهة النصرة/ في ريف ادلب الجنوبي الشرقي محققة المزيد من التقدم في عدد من القرى والبلدات بمنطقة معرة النعمان.

وذكرت سانا ان وحدات من الجيش وبعد أن حررت بلدة التح الاستراتيجية وعددا من القرى والمزارع المحيطة بها

تقدمت اليوم باتجاه قرى دير الشرقي وبابولين وأبو مكي وبلدة جرجناز أحد أكبر معاقل التنظيمات الارهابية بريف مدينة معرة النعمان.

وخاضت وحدات من الجيش اشتباكات عنيفة مع المجموعات الارهابية على الاطراف الجنوبية لبلدة جرجناز وكبدتها خسائر بالافراد والعتاد في حين فر العديد من أفرادها باتجاه عمق البلدة وتحصنوا في منازل الاهالي واتخذوهم دروعا بشرية ومنعوهم من المغادرة الى المناطق الامنة.

وبينت سانا ان الخسائر الكبيرة التي تكبدتها المجموعات الارهابية خلال الايام الماضية على جميع الجبهات خلقت حالة من التخبط والانهيار والاتهامات المتبادلة في صفوفها كما أجبرت من تبقى من ارهابييها في تلك المناطق على الفرار باتجاه الشمال في عمق قرى وبلدات ريف ادلب.

واستعادت وحدات الجيش امس السيطرة على بلدة التح الاستراتيجية أبرز معاقل تنظيم /جبهة النصرة/ الارهابي شرق الطريق الدولي اضافة الى قرى ومزارع الحراكي والقراطي وتحتايا والبرج وتل الحمصي وفروان بمنطقة معرة النعمان بريف ادلب الجنوبي الشرقي بعد قضائها على اخر فلول الارهابيين.