عمرو دياب ونانسي عجرم في لوحات "Spotify" بالشوارع المصرية

جهينة نيوز:

كشف تطبيق "Spotify" عن الأغنيات الأكثر استماعاً، والاتجاهات الموسيقية التي جذبت عشاق سماع الموسيقى حول العالم منذ بداية العام الجاري، عن طريق لوحات إعلانية خارجية في المناطق الأكثر ازدحاماً في القاهرة مثل كوبري 6 أكتوبر وعلى الطريق الدائري وطريق المحور، وعديد من الأماكن الآخرى.

وتضم اللوحات، صور المطربين الأكثر استماعاً خلال 2019، وعلى رأسهم عمرو دياب، ومحمد حماقي، وفريق كايروكي، ونانسي عجرم، وفريق شارموفرز ومحمود العسيلي، بالإضافة إلى الفنانين العالميين مثل شون مينديز، وكاميلا كابيو، وبيلي إيليش.

من جانبها، أكدت جون سوفاغيت، المدير العالمي للمستهلكين وتسويق المنتجات في "Spotify" قائلة في بيان: "تحتفي الحملة السنوية "ملخص Spotify" بعشاق الموسيقى والفنانين على المنصة من جميع أنحاء العالم، لتوفر للجمهور فرصة فريدة للتعبير عن آرائهم واستكشاف ومشاركة ميولهم الموسيقية