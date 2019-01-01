سمية الخشاب توضح حقيقة زواجها

الإثنين, 23 كانون الأول 2019 الساعة 19:22 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

سمية الخشاب توضح حقيقة زواجها

جهينة نيوز:

أوضحت الفنانة المصري حقيقة الشائعة التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بعد أن تمت مشاهدتها ترتدي خاتم في يدها اليسرى

وقالت الخشاب في تصريحات صحفية أن هذا الأمر غير صحيح، وفكرة إطلاق شائعة لمجرد ارتدائها دبلة شيء مضحك، لأن من حق أي سيدة ارتداء خاتم أو دبلة، بغض النظر عن زواجها من عدمه.

يذكر أن سمية الخشابتلعب دور البطولة في مسرحية" يا تصيب يا تخيب" تدور في إطار كوميدي غنائي استعراضي، وتناقش خطورة الغيرة المفرطة بين الأزواج، وذلك من خلال شخصية فنانة مشهورة تعاني من غيرة زوجها الروائي، والذي يلعب دوره أحمد أدم


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