الأردن يمنع حمو بيكا من الغناء على أراضيه

جهينة نيوز:

قررت نقابة الفنانين الأردنيين، منع المغني الشعبي المصري، حمو بيكا من إحياء الحفلات على أراضي المملكة.

وقال نقيب الفنانين، حسين الخطيب أن النقابة اتخذت قراراً بمنع أي نشاط فني لحمو بيكا في المملكة.

ولفت الخطيب إلى أن النقابة منعت إقامة حفل لبيكا في محافظة العقبة يوم رأس السنة.

وكان حمو بيكا، أحيا حفلاً بالماضي في العاصمة عمّان، وشهد فوضى في التنظيم.

ويأتي قرار المنع بعد انتقادات واسعة لطبيعة الأغاني التي يقدمها بيكا وعدم ملاءمتها للمجتمع الأردني والعربي.

يُذكر أن حمو بيكا مُنع من الغناء في بلده مصر، بقرار من نقيب المهن الموسيقية المصرية الفنان هاني شاكر، بسبب نوعية الأغاني التي يقدمها والتي توصف بـ"الفن الهابط