5 شهداء مدنيين و15 إصابة إثر انفجار عربة مفخخة في بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي

الإثنين, 23 كانون الأول 2019 الساعة 18:51 | شؤون محلية, أخبار محلية

5 شهداء مدنيين و15 إصابة إثر انفجار عربة مفخخة في بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي

جهينة نيوز:

استشهد 5 مدنيين وجرح 15 آخرون جراء انفجار عربة مفخخة في منطقة سلوك بريف الرقة الشمالي.

و انفجرت عربة مفخخة بكميات كبيرة من المواد المتفجرة بعد ظهر اليوم في الشارع الرئيس لبلدة سلوك بمنطقة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي ما أدى إلى استشهاد 5 مدنيين وجرح 15 آخرين ووقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات .

و أدت شدة الانفجار لاحقاً إلى انهيار 3 منازل في محيط الانفجار.

وكانت قوات النظام التركي ومرتزقته من المجموعات الإرهابية احتلت بلدة سلوك بريف مدينة تل أبيض في الثالث عشر من تشرين الأول الماضي بعد قصف أحيائها بمختلف صنوف الأسلحة وتدمير معظم البنية التحتية فيها ما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من أهلها.


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