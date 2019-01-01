قافلة مساعدات إنسانية من الهلال الأحمر إلى خمس مدن وبلدات في ريف درعا

جهينة نيوز:

أدخل فرع الهلال الأحمر العربي السوري بدرعا قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 37 شاحنة محملة بـ 14185 سلة غذائية ومثلها من الطحين إلى مدن وبلدات ازرع وغصم ومعربة وندى والشيخ سعد.

وذكر رئيس فرع الهلال الأحمر الدكتور أحمد المسالمة في تصريح لسانا أن المساعدات الإنسانية وزعت بواقع 8700 سلة ومثلها من الطحين إلى مدينة ازرع و1600 سلة ومثلها من الطحين إلى بلدة غصم و2755 سلة ومثلها من الطحين إلى بلدة معربة و130 سلة ومثلها من الطحين إلى بلدة ندى و1000 سلة ومثلها من الطحين إلى بلدة الشيخ سعد.

وأشار المسالمة إلى أن هذه الدفعة تأتي في إطار المرحلة الرابعة من الاستجابة الإنسانية والتي تستهدف 210 آلاف أسرة في محافظة درعا.

وأدخل فرع الهلال الأحمر السوري بدرعا في الـ 12 من الشهر الجاري قافلة مساعدات إنسانية محملة بـ 8900 سلة غذائية ومثلها من الطحين إلى أهالي مدينة طفس.