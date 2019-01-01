الصحة: جهوزية تامة خلال عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة

جهبنة نيوز:

أعلنت وزارة الصحة اتخاذ مشافيها ومراكزها الصحية الاستعدادات اللازمة لتلبية الاحتياجات الصحية خلال أيام عطلة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

وأكدت أن أقسام الإسعاف والطوارئ في المشافي العامة ستعمل على مدار الساعة لاستقبال المراجعين إضافة إلى المراكز الصحية المناوبة في مختلف المحافظات بالتوازي مع جهوزية منظومة الإسعاف على المستوى الوطني.

وبينت أنه تم وضع خطة عمل متكاملة متعلقة بتجهيز جميع الإمكانات والمتطلبات الضرورية لخدمة الإخوة المراجعين خلال فترة العطلة، وذلك ضمن الاستعدادات لتقديم خدماتها الطبية والصحية للمواطنين ولضمان الجاهزية لاستقبال جميع الحالات الإسعافية الطارئة.

وأوضحت أن مديرياتها اعتمدت نظاماً لمناوبات الكوادر الطبية في المشافي والمراكز الصحية، إضافة إلى تأمين الأدوية والمواد والمستلزمات الطبية خاصة الاسعافية منها، وتتضمن الإجراءات حسب الوزارة تطبيق نظام مناوبات للكوادر الطبية في المشافي والمراكز الصحية وتأمين مخزون كاف من الأدوية والمواد الطبية ولا سيما الإسعافية.

ودعت الوزارة المواطنين لاتباع الإرشادات الصحية التي تضمن عطلة آمنة كتجنب تناول الأطعمة المكشوفة أو التي يشك بسلامتها للوقاية من التسممات الغذائية وضرورة توخي الحيطة والحذر بكل ما يتعلق بالأطفال ومتابعتهم وتوعيتهم المسبقة للابتعاد عن كل ما يسبب الأذى والضرر لهم وخاصة الألعاب النارية والمفرقعات.