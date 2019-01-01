أبراج الاثنين 23 كانون أول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود 23/ 12: لا يقع بالحب من أول نظرة وعندما يقع يتأكد من حقيقة مشاعره، يندفع بكل ما يملك من حيلة وقوة، غير شاعري أحيانا يقسو على نفسه، أحيانا يتشاءم لحد ما ولا يقبل الحلول الوسطن لا يتسرع باتخاذ قراراته مما يكسبه شخصية مميزة الى أبعد الناس من روح الهزيمة والسلبية، منافع مادية ومعنوية كثيرة وتراعي وضعك العملي، شروط توضع تؤدي نتائج مطلوبة، يجب أن تكون مخلص لا تقع بالمتاهات، بداية لبعض المشاكل تحل

الحمل: ابق مترويا ولا تحكم على بعض الظروف والناس بسرعة، قد تغير رأيك وتتبدل الأجواء لمصلحتك، تتوضح الأمور أمامك وتصبح أكثر ايجابية، ورقة قد توقعها: استشفاء أو تفاصيل، عالج الثغرات بدون غضب او انتفاضة تتقرب من النافذين وتتغير حياتك، القمر بالعقرب فواتير وبالقوس الضغوطات تخف

الثور: استفد من الأيام الراهنة، يوم مناسب لتعمل لك حلول أو أجواء مناسبة وربح بانتقال القمر للقوس قبله تحتاج للتخلي عما يسبب لك الخسارة، مرحلة فيها وعود وأجواء درامية تأسف عليها للمشاركة، انتظر للظهر حتى يبح عد مشاركة

الجوزاء: ربما تتخلى عما هو ليس مناسبا لك وتضطر للمرور بفترة قاسية على صعيد علاقتك الشخصية أو العاطفية، تواجهك بعض المشاكل الإدارية المكلفة، لذلك عنك رهان ومبادرة، زيارات، لقاءات، تغيير من حال لحال لكن انتبه لصحتك وغذائك، او لقاء احذر من التوتر واللعب بالنار

السرطان: تستفيد من بعض الأوضاع الملائمة، تمارس تأثيرك وتقدم تغييرات وتعديلات مهنية بسبب القمر بالعقرب، وبعض الفرص مبادرات واستفادة من بعض المناسبات، بانتقال القمر للقوس كن بعيدا عن الضغوطات، يومان فيهما عمل كثير ومعاكسات، اطمئن على الصعيد الصحي والمهني، مشكلة شخصية تظهر وتملك الوسائل لتنفيذ إعمالك بعد الظهر

الأسد: إطلاق مشروع استثنائي مهنيا أو شخصيا، تستفيد من الأوضاع والظروف الطارئة اعتبارا من اليوم، تحقق رغبة تتجلى وخاصة بانتقال القمر للقوس وبينما يصل تخوض غمار رومنسية جديدة أو تقدم على ارتباط أو شيء جديد ينعشك أو يتعلق بأمور عائلية أو مشاريع استثنائية على صعيد العقارات، الحظ لك من بعد الظهر

العذراء: حاول أن تتخلى عما لم يعد مفيدا لك بحياتك ولا تخف من قول كلمة لا وخاصة اليوم لأنك ستضطر للدفاع عن مواقعك وسلامتك وتشعر بارتياح أكثر، ويتحدث الفلك عن حب وغرام ومغازلات، بانتقال القمر لمربعك انتبه يسود مناخ من الثقة او انتزاع مكاسب او أخصام شرسين وتضطر لمعالجة وضع عائلي طارئ

الميزان: تحقق نجاح مالي، تتاح لك فرصة للقاءات العاطفية المميزة أو تسعد بأوقات وسهرات واجتماعات مع أصدقاء الأمر لن يطول كثيرا، تستعيد عافيتك وتشعر بالانتعاش خاصة بانتقال القمر للقوس، تبتسم للحياة من جديد وتلتقي بأصدقاء قدامى، تتنفس الصعداء، فرص مهنية في الطريق

العقرب: تعرض أفكار مبتكرة وتبرهن على مهاراتك لان القمر ببرجك: تنجح بمباراة أو منافسة، مبادرات جديدة وتراهن على شيء جديد، بانتقال القمر للقوس لتتعلم أشياء جديدة وتتكلل أعمالك المالية بالنجاح، تبرهن عن حظوظ مالية او هدية.

القوس: تحتاج لاهتمام أكثر ليصل القمر لبرجك، يسبب لك نهارك عرقلة معينة، كن متروي حتى يصل القمر لبرجك وتحقق أمنية وتثبت بعض العلاقات ، حافظ على استقرار أكثر بعلاقاتك الشخصية، تنتصر بقضية أو مباراة.

الجدي: يجلب لك أوقات سعيدة على صعيد رومنسي بحياتك الزوجية، التزامات جديدة وعقود مفيدة،دعوات غداء وعزائم، مفاجآت وتغيير وارتباط، ومعجبين، يتيح لك الفلك تسليط الضوء عليك، بوصول القمر للقوس انتبه كثيرا واعد النظر ببعض القرار وقد تعيش احباط

الدلو: فترة ممتدة مناسبة لشؤون مالية، نزلة أسواق وتمارس ديبلوماسيتك، تعاطيك مع شتى الامور يساعدك حدسك بالتقاط بعض الفرص، بانتقال القمر للقوس يومان يريحاك من بعض التعقيدات، حدسك باوجه تلتقط الاشارات بمهارة

الحوت:تغمرك الرومنسية ببداية هذا اليوم، افراح بعيدة عن التشنج، فرصة ذهبية لالتقاط ثمار جهود سابقة، ضوء أخضر تتركز عليك الانظار، بانتقال القمر للقوس تتحرك مشاريع كانت جامدة، انتبه من بعض المضايقات ويجب محاصرة بعض المشاكل