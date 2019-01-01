هجمات مسلحة تستهدف الجيش الفينزويلي

جهينة نيوز:

نفذت مجموعة مسلحة هجومين ضد منشآت عسكرية فينزويلية صباح هذا اليوم.

و نتيجة الهجوم استشهد عدد من جنود الجيش الفينزويلي و جرح آخرين و تم السطو على عدد كبير من الاسلحة و لكن نجحت وحدات الجيش الفينزويلي بإستعادة معظم الاسلحة اثر عملية مطاردة للارهابيين.

و بحسب وسائل اعلام فينزويلية فإن الهجوم المدبر من الغرب قاده ضابط سابق في الجيش الفينزويلي و سرق خلاله 122 بندقية آلية و 120 قنبلة يدوية و عدد من صناديق الذخيرة و قذائف صاروخية و لكن وحدات الجيش الفينزويلي طاردت الارهابيين و استعادت غالبية الاسلحة و الذخائر.