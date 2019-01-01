محاكمة رجل وثق تعذيبه لطفل في 100 فيديو

الإثنين, 23 كانون الأول 2019 الساعة 00:15 | مجتمع, أخبار المجتمع

محاكمة رجل وثق تعذيبه لطفل في 100 فيديو

جهينة نيوز

قام كريستوفر كيللير من ولاية إنديانا الأمريكية، بتصوير 100 مقطع فيديو له وهو يضرب طفلا لم يتجاوز عمره 18 شهرا.

وعثرت السلطات على 100 ساعة من الاستغلال والإساءة مصورة، بتفتيشها المنزل.

وجاء ذلك عقب بلاغ من الوالدة التي لاحظت في أحد الأيام لدى عودتها من العمل آثار عضات وكدمات زرقاء منتشرة على جسد الطفل وخصلة من شعره مفقودة.

وتبين للأم أن الطفل مصاب بستة كسور في العمود الفقري.

وأظهر أحد مقاطع الفيديو الرجل صاحب الـ34 عاما، وهو يجر الطفل من شعره على الأرض ويصدم رأسه بكنبة قبل أن يخنقه لأربعين ثانية.

وأشار ديفيد ساتر المدعي العام إلى أن الفيديو يظهر عملية تعذيب تدوم لـ11 ساعة، ليؤكد مكتبه أن تلك "واحدة من أسوأ قضايا استغلال الأطفال التي يتم توثيقها".

يذكر أنه تم الحكم على الوالد بالتبني بالسجن 64 عاما.


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