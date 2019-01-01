نتنياهو يستنفر و يهاجم سوريا لانقاذ أردوغان ومرتزقة

جهينة نيوز:

التقدم السريع للجيش العربي السوري في محافظة إدلب كشف مجدداً أقنعة أعداء سوريا ليثبت مرة أخرى أن نتنياهو و أردوغان لم يكونوا اكثر من وجهان لعملة واحدة إسمها أدوات الادارة الامريكية في المنطقة.

ففي كل معركة يتقدم خلالها الجيش العربي السوري يكون هناك إسناد إما أمريكي مباشر أو من قبل كيان الاحتلال الاسرائيلي أو عبر تنظيم داعش أو عبر الارهابيين الذين يرعاهم اردوغان, أو التلويح بملف تلفيق الاتهامات بالهجوم الكيماوي المزعوم.

و مع بدء القوات السورية بتحرير قرى في إدلب ضمن منطقة خفض التصعيد التي تعهد أردوغان بإخلائها من الارهابيين قبل عام ضمن اتفاق استانا و لم ينفذ كعادته, بدأ التصعيد عبر الادوات الامريكية في أكثر من منطقة بدأ من محاولة تفجير سيارة مفخخة على طريق درعا دمشق مروراً بهجمات الطائرات المسيرة وصولاً الى عدوان اسرائيلي امريكي مباشر.

و تتصدى في هذه الاثناء الدفاعات الجوية السورية لهجوم إسرائيلي مباشر على دمشق و ريف دمشق و هجمات بالطائرات المسيرة المزودة بتقنيات الناتو إنطلاقاً من أكثر من موقع.

و يذكر أن كافة الاعتداءات ضد سوريا خلال السنوات الماضية و على رأسها العدوان الامريكي الفرنسي البريطاني و الاعتداءات الاسرائيلية و الارهابية لم تنجح بوقف تقدم القوات السورية و لم تمنع الجيش العربي السوري من تحرير الارض و فرض الامان في عدة محافظات.