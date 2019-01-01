الصين: ضرورة الاحترام الكامل لسيادة سورية ووحدة أراضيها

جهينة نيوز:

جددت وزارة الخارجية الصينية التأكيد على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة سورية ووحدة أراضيها مؤكدة أن أي قرارات بشأن إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود يجب أن تحظى بموافقة الحكومة السورية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة قنغ شوانغ في مؤتمر صحفي أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود هي “طريقة خاصة تعتمد في ظروف محددة وينبغي أن تقوم على الاحترام الكامل لسيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية فضلاً عن آراء الحكومة السورية”.

ولفت قنغ إلى أن بلاده صوتت ضد مشروع القرار الخاص بالمساعدات الإنسانية في سورية استناداً إلى الأسس الموضوعية للمسألة والمصالح الأساسية للشعب السوري معرباً عن رفض الصين للاتهامات التي لا أساس لها التي تسوقها بعض الأطراف بهذا الشأن وداعياً هذه الأطراف إلى التفكير ملياً في أقوالها وأفعالها منذ أن ارتكبت اعمالها الخاطئة وتسببت بمعاناة الشعب السوري.

وجدد المتحدث الصيني دعم بلاده الجهود البناءة الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية باعتباره وسيلة لتحسين الحالة الإنسانية في سورية.

وكانت روسيا والصين استخدمت أول أمس حق النقض “فيتو” ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي حول نقل المساعدات الإنسانية إلى سورية يستغل الأوضاع الإنسانية فيها وينتهك سيادتها.