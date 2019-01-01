حقيقة رسالة الرئيس التونسي للشعب اللبناني و قوله: لديكم قائد عجزت النساء أن يلدن مثله

جهينة نيوز:

غرد حساب بإسم الرئيس التونسي الاستاذ قيس سعيد معلقاً على ما يحدث في لبنان, عبر موقع تويتر مخاطباً الشعب اللبناني وكتب: “للشعب اللبناني الشقيق ،كفاكم تفرقا ، توحدوا لحل خلافاتكم والسير نحو الوحدة الوطنية بعيداً عن التدخلات الخارجية .

اليهود سعيدون جداً لما يحدث في #لبنان هل يرضيكم سعادة #اسرائيل بدلاً من سعادة أبنائكم بتوحدكم في بناء الوطن والمحافظة عليه.

و في تغريدة ثانية كتب الرئيس التونسي:

"لديكم قائد عجزت النساء أن يلدن مثله

وحزب عجزت #اسرائيل من تفكيكه

حافظوا على بقية قائدكم نصر الله

وبقية سلاح حامي شرفكم حزب الله..

العنوا الشيطان وتوحدوا في حل الخلاف حافظوا على كرامة #لبنان ولا تكونوا سذج بالتفريط في كرامتكم وكسر عمود عزتكم. "

و لاقت التغريدات المنسوبة للرئيس التونسي الاستاذ قيس سعيد اشادة من مئات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي فيما لم تتمكن مؤسسة جهينة الصحفية من التحقق من صحة الحساب على موقع تويتر و من خلال البحث تبين وجود حساب آخر بإسم الرئيس التونسي قيس سعيد لكنه معاكس لهذا الحساب في التوجه السياسي حيث أن الحساب الاول غالبية منشوراته تخص فلسطين فيما الحساب الآخر تخص الإيغور و موجه ضد الصين.

و كان حملة الرئيس التونسي الانتخابية اعلنت في وقت سابق عن عدم وجود اي صفحة رسمية تخص الرئيس التونسي على مواقع التواصل الاجتماعي و جميع الصفحات التي تحمل إسمه عبارة عن مبادرات فردية لا علاقة له بها.