الأرصاد الجوية تحذر من صقيع وضباب في بعض المناطق

جهينة نيوز:

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وباردا ليلا محذرة من حدوث الصقيع وتشكل الضباب في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية والرياح متقلبة الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم غد الاثنين:

ويكون الجو غدا غائما جزئيا بشكل عام فوق أغلب المناطق ويتحول إلى غائم مساءً وفي ساعات الليل فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر بدءاً من تلك المناطق تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بالعواصف الرعدية مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …

الأحد الاثنين الثلاثاء

دمشق 18 /4 18 /4 16 /6

القنيطرة 17 /2 16 /2 13 /2

درعا 19 /6 20 /6 19 /7

السويداء 17 /3 18 /3 15 /2

حمص 18 /2 15 /1 16 /4

حماة 16 /2 14 /1 16 /4

الحسكة 15 /1 15 /2 16 /2

اللاذقية 21 /9 21 /11 18 /10

طرطوس 20 /9 20 /10 18 /8

حلب 14 /2 13 /2 14 /3

ادلب 14 /4 13 /3 13 /5

دير الزور 17 /5 18 /5 20 /6

الرقة 17 /3 18 /3 20 /4