مواصلة الاحتجاجات في لبنان وقطع بعض الطرقات الرئيسية

جهينة نيوز:

تواصلت الأعمال الاحتجاجية في لبنان اليوم مع قطع المحتجين بعض الطرقات الرئيسية للمطالبة بالإسراع في تشكيل الحكومة وتلبية مطالب المحتجين.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن عددا من المحتجين أقدموا على قطع طريق ضهر البيدر الدولية أمام السيارات بالإطارات المشتعلة وقطعوا طرقات في العديد من مناطق البقاع شرق لبنان وعكار وطرابلس شماله.

وأشارت الوكالة إلى أنه في مقابل ذلك فإن جميع الطرقات ضمن بيروت وضواحيها سالكة كما أن اوتوستراد صور صيدا بيروت سالك بالاتجاهين.

إلى ذلك نفذ عدد من المحتجين اعتصاما صباحا أمام مبنى مصلحة الكهرباء في مدينة صور وهم يرددون شعارات تطالب بمحاسبة الفاسدين.

ويشهد لبنان منذ الـ 17 من تشرين الأول الماضي اعتصامات احتجاجية للمطالبة بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وتحسين الوضع المعيشيمن جهة ثانية دعا

لبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي المحتجين والمتظاهرين إلى عدم قطع الطرق أمام السيارات والمواطنين.

وقال البطريرك الراعي خلال قداس اليوم في كنيسة السيدة في بكركي إن “رشق الجيش اللبناني وقوى الأمن بالحجارة في المظاهرات الاحتجاجية إنما هو انتهاك لكرامة الجيش وكرامة المواطنين المؤمنين بالدولة اللبنانية” داعيا جميع القوى السياسية للتعاون مع رئيس الحكومة المكلف حسان دياب وتسهيل عملية تشكيل الحكومة وقيامها بواجباتها.

وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون كلف قبل أيام الوزير السابق دياب تأليف الحكومة بعد نيله 69 صوتا في الاستشارات النيابية