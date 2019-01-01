مهدي العياشي يفوز بلقب ذا فويس في الموسم الخامس وراغب علامة يطلق أغنية" كان غيرك أشطر"

جهينة نيوز:

نال المشترك التونسي مهدي عياشي الذي ينتمي لفريق راغب علامة لقب احلى صوت من برنامج THE VOICE في نهائي الموسم الخامس

حيث استطاع العياشي نيل اللقب من خلال تصويت الجمهور الذي استطاع ابهاره في كل مرةظهر فيها خلال البرنامج

وتلقى مهدي عياشي دعما كبيرا من النجوم التونسيين مثل لطيفة التونسية وظافر العابدين واحتل التريند على مواقع التواصل الاجتماعي مع فريق راغب علامة

ويستعد مهدي عياشي للألبوم الذي ستنتجه شركة بلاتينيوم ريكوردوز للإنتاج الغنائي بالتعاون مع مجموعة MBC بعد حصوله على لقب احلى صوت.

كما أطلق راغب علامة أغنيته الجديدة" كان غيرك" أشطر باللهجة الخليجية خلال حفل النهائيات على مسرح ذا فويس