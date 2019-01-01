عودة أكثر من 900 مهجر إلى سورية في الــ 24 ساعة الأخيرة

جهينة نيوز:

أفاد المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء المهجرين في سورية، بأن أكثر من 900 مهجر سوري عادوا إلى أرض الوطن خلال الــ 24 ساعة الأخيرة.

وقال المركز في نشرة إعلامية بهذا الشأن "خلال الــ24 ساعة الماضية قد عاد 920 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 298 مهجرا (بينهم 90 إمرأة و152 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 622 شخصا (187 امرأة و317 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب الحدودي".

كما قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بعملية تطهير الأراضي والأغراض من الألغام في دمشق وزمرين بريف درعا على مساحة 2.4 هكتار. وذلك بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 45 قطعة قابلة للانفجار.

وكان المركز أعلن في وقت سابق عن عودة 777 مهجرا إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية، بينهم 318 مهجرا (95 امرأة و162 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 459 شخصا (138امرأة و234 طفلا).