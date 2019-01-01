الجيش يتابع تقدمه ضد تجمعات الإرهابيين ويطهر 6 قرى ومزارع في منطقة معرة النعمان بإدلب

جهينة نيوز:

تقدمت وحدات الجيش العربي السوري على محاور عملياتها ضد تنظيم جبهة النصرة الإرهابي بريف إدلب الجنوبي وقضت على آخر تجمعات الارهابيين في قرى ومزارع الحراكي والقراطي وتحتايا والبرج وتل الحمصي و فروان بريف معرة النعمان الشرقي وذلك بعد أقل من 24 ساعة من تطهيرها 6 قرى في المنطقة ذاتها.

ونقلا عن سانا أن “وحدات من الجيش واصلت عملياتها ضد تجمعات الإرهابيين وتحصيناتهم في قرى منطقة معرة النعمان وتمكنت من تطهير قرى ومزارع الحراكي والقراطي وتحتايا والبرج وتل الحمصي وفروان إلى الشرق من المدينة بعد القضاء على أعداد من الإرهابيين وتدمير أسلحة وعتاد كان بحوزتهم”.

وباشرت عناصر الهندسة على الفور بتمشيط مداخل القرى وتطهير بساتينها من مخلفات الإرهابيين في حين تابعت الوحدات العسكرية تقدمها ومطاردة فلول الإرهابيين باتجاه قرية التح إلى الجنوب الشرقي من مدينة معرة النعمان.

وكانت وحدات الجيش طهرت أمس قرى أم التينة والمديرسة وبرنان ورفة وحران وقطرة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد تدمير مقرات الإرهابيين وتحصيناتهم والقضاء على أعداد كبيرة منهم.