وعود بانتهاء أزمة الغاز قريبا.. وتخفيض مدة الحصول عليه غير ممكن!

جهينة نيوز:

أكد مدير عام شركة «محروقات»- مصطفى حصوية لـ«تشرين» أن ما حصل من اعتداءات إرهابية على المنشآت النفطية لن يؤثر في عملية سير توزيع الغاز الذي أتى ويأتي بكميات كبيرة منذ يوم الخميس الفائت على حد تعبيره، وخلال أسبوع ستغطى الأسواق بشكل كامل بمادة الغاز.

ورداً على سؤال عن إمكانية تخفيض مدة الحصول على مادة الغاز عبر البطاقة الذكية على اعتبار أنه أصبحت هناك انفراجات في توزيع المادة؟، قال حصوية: الآن لا يوجد أي إمكانية لتخفيض مدة الحصول على الغاز، منوهاً بأن الانفراجات في توريدات هذه المادة لم تصل إلى درجة التفكير بتخفيض المدة الزمنية للحصول عليها، وأنه لا تزال هنالك صعوبات للحصول عليها.

من جانبه لفت معاون مدير فرع دمشق وريفها لتوزيع الغاز- عبد اللطيف كدور إلى أن مادة الغاز توفرت ومتوفرة بشكل كبير, ويوم السبت تمكنوا من إنتاج حوالي خمسين ألف أسطوانة، وأن صهاريج الغاز تصل يومياً إلى الشركة لإنتاج كميات كبيرة، منوهاً بأن أزمة الغاز في دمشق وريفها ستنتهي مع نهاية الأسبوع المقبل وستُغطى كل الأسواق بها من دون وجود أي نقص فيها حسب زعمه!.