ترامب: توقيع الاتفاق التجاري مع الصين "قريبا جدا"

جهينة نيوز:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاق التجارة مع الصين سيتم توقيعه قريبا جدا، وذلك بعد أيام من تصريحاته حول التأثير الإيجابي للاتفاق على حجم التبادل التجاري بين البلدين.

ولفتت وكالة "رويترز" إلى قول ترامب، يوم امس السبت، إن الولايات المتحدة الأمريكية والصين، سيوقعان قريبا جدا، المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بينهما.

وقال ترامب قبل أيام إن الترجمة الصينية لاتفاق التجارة سيتم الانتهاء منها في الأسابيع المقبلة.

وبموجب اتفاق التجارة، ستخفض واشنطن بعض الرسوم الجمركية على واردات من الصين في مقابل زيادة بحوالي 20 مليار دولار في المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية والمصنعة والطاقة الأمريكية على مدار العامين القادمين.

وبينما أشاد مسؤولون أمريكيون بالاتفاق، فإن مسؤولين صينيين كانوا أكثر حذرا مؤكدين أن النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم لم يتم تسويته بشكل كامل.

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كودلو، في وقت سابق، إن صادرات الولايات المتحدة إلى الصين ستتضاعف في ظل ما يعرف باتفاق "المرحلة 1" للتجارة الذي تم الوصول إليه بين واشنطن وبكين، وأبلغ كودلو قناة "فوكس نيوز" "هم.. سيضاعفون صادراتنا إلى الصين".