الشرطة الألمانية تخلي جميع زوار سوق عيد الميلاد في برلين

جهينة نيوز:

قالت شرطة برلين امس السبت إنها أخلت سوقا لعيد الميلاد مشيرة إلى أن ذات المكان شهد هجوما داميا قبل ثلاثة سنوات للتحقق من وجود جسم مشبوه.

ولفتت وكالة "رويترز" إلى أن سوق عيد الميلاد في ساحة برايتشايتبلاتس، كان شاهدا على هجوم نفذه التونسي أنيس العامري باستخدام شاحنة عام 2016 مما أسفر عن مقتل 12 شخصا.

وفي وقت لاحق قتلت الشرطة الإيطالية العامري، الذي فر بعد الحادث من ألمانيا، بالرصاص.

ولفتت "رويترز"، إلى قول شرطة برلين على "تويتر": "حاليا يعمل زملاؤنا في سوق برايتشايتبلاتس لعيد الميلاد ويخلونها لتتبع مؤشرات على احتمال وجود جسم مشبوه".

وأضافت: "غادر كل الزوار سوق عيد الميلاد بهدوء وبأسلوب منظم"، مضيفة: "نشكركم.. زملاؤنا بدأوا البحث في برايتشايتبلاتس والكنيسة التذكارية".

ولفتت "رويتزر" إلى قول صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار على موقعها الإلكتروني إن الشرطة احتجزت رجلين سوريين لهما خبرة في المتفجرات، دون أن تنسب ذلك لأي مصدر، ولم تذكر الشرطة مزيدا من التفاصيل