بومبيو يعارض تحقيق الجنائية الدولية في جرائم اسرائيل

جهينة نيوز

شكك وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بصلاحيات المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في فلسطين.

ونشر بومبيو تغريدة جديدة له، مساء أمس الجمعة، على صفحته الرسمية على "تويتر"، عارض فيها خطوة المحكمة الجنائية الدولية حول فتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة تعارض بشدة قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بالتحقيق في (إسرائيل).

وتابع مايك بومبيو "إن الطريق لتحقيق السلام الدائم يتمثل في التفاوض المباشر"، مشككا في صلاحية المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في شأن إسرائيل.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي تعليقا على ما قالته رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أمس الجمعة، إنها ستفتح تحقيقا كاملا في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، مما قد يشمل توجيه اتهامات لإسرائيليين أو لفلسطينيين.