أبراج الأحد 22 كانون أول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ٢٢/ ١٢: يوحي بالتعظيم والتقدير والاحترام والاكراه، يتسامح

ويصفح، لا يجرح الاخرين، يحب الرحلات والتجوال، المال في نظره شيء معنوي، يستطيع التكيف مع جميع الاوساط، يتصف بالخجل والتهذيب، حديثه لبق، ولديه حلم يحققه، شيء يتعلق باجراءات ادارية ويحضر لشيء جديد يبصر النور قريبا، فرص اجتماعية مذهلة، ربما زواج او قرار زواج، سنة مميزة ببعض المضايقات والجمود ويحمل لك مفاجاة غير متوقعة، الفترة جيدة لتحقيق طموحاتك

الحمل: القمر بالعقرب، تثبت جدارتك بمجال مهم ومؤثر، تجد حلولا لبعض العقد، تفك بعض العقد شرط الا تضخم الامور ولا تبالغ بردات الفعل، تحدث عن اوضاع مالية، مناسبة لها حلول وتجتاز نجاح او ربح او قصة استشفائية

الثور: كن متحفظ جدا ولا تترك بعض الخيبات تحبطك او تدفعك لليأس، فشل بالالتزامات والارتباطات والعمل، اخلق اجواء ايجابية حتى لا تكون عندك اجواء درامية اكثر من مكان لذلك تتغلب اذا طلبت مساعدة

الجوزاء: اذا اردت القيام بالمبادرة والرهان على جديد، افعل ذلك، لانك تحصد ما زرعت، عمل كثير ينتظرك، تنقل من حال لحال، تواجه بعض المشاكل الادارية، اطلب مساعدة واذا واجهتك مشاكل ينقذك صديق

السرطان: جهز نفسك لبعض عمليات الاستحقاقات، تفتح دورة جديدة وتتاح لك فرص عاطفية جيدة متداخلة مع فرص مهنية، تكبر احلامك، ويتيح لك الفلك فرصة للخروج من ورطة او حالة انزوائية، استفد اليوم لانه يحمل لك دفء عاطفي لبلورة احد المشاريع، لفرض الشروط

الاسد: لا تتفوه بما قد ينقلب عليك، تتقبل ما يجري على صعيدك العائلي، لا تدع احدا يحبطك، لانك لا تستطيع ان تجعل احدا يحبطك في الوقت نفسه، حضر نفسك لبعض المعاكسات والتأجيلات، علمتك اليوم تجارب جديدة لذلك تنفس الصعداء وابق ضمن العائلة، رطب الاجواء، عندك نجاح

العذراء: تشعر انك دخلت فترة بناءة تتيح لك اظهار مواهبك وقدراتك، وتجديد التزاماتك والانتقال لمرحلة جديدة، اليوم يشير الى بعض المماحكة التي تخطيتها بقوة، تناقش مقابلة لقاء، تغييرات سريعة، تباشر بمفاوضات

الميزان: اذا واجهتك العراقيل لا تحاول ان تعالجها، مناخك المهني والاجتماعي واعد، تدور محادثاتك وتخدم طموحاتك، لديك قرار مهم هو قرار المادة، تحرز بعض الوضاع المادية، تشريع لاتفاق او علاقات، فرصة لتطوير بعض الامور

العقرب: يحمل لك اليوم نهار جيد وتستفيد من الاوضاع الملائمة بعملك وتمارس تأثيرك، تغييرات او تعديلات مهنية لان القمر ببرجك، نبارك لك بهذا النهار بآفاق عاطفية، وعود ولقاءات وتطمئن لوجودك بالمنزل لانك بعيد عن الضغوطات

القوس: استفد من هذا النهار، حاذر من بعض التوتر واللعب بالنار لانه يوم معاكس قد يضعف من قدراتك، بعض الفرص لكن احد ما يضع لك العصي في الدواليب وواجه الامر باعصاب متينة

الجدي: صداقات وتشرق الشمس في قلبك، قد تلعب احدى الصديقات او المقربات دورا في تسوية تحتاج اليها على صعيد عائلي، يزول التوتر ويسود مناخ حازم من التبادل الفكري والرومنسي، لقاءات عابرة، يسعدك اللقاء، تطوير

الدلو: شيء جديد ينعشك تتعلق بعاطفة تجمعك باحد الاشخاص او بلقاء، او مع المسؤولين والغرباء، نزلة اسواق، مهنيا تستفيد من الاوضاع، اذا بدات بشيء جديد كن حذر لان احد يحاول ان يحبطك، اضبط افعالاتك وتصرف بوعي وادراك، لا تدفع ثمن مجازفات غير محسوبة

الحوت: تغتنم مناخ الحرؤة الشخصية وتستمتع بالاوقات، تستقبل اصدقاء وسط مناخ حار من تبادل المعلومات والضحكات والاجواء المسلية، مناخك استثنائي وسط ظرف غير تقليدي ويحمل لك الفلك مفاجأة على صعيد ورق ويأتي حدث سعيد يربطك بمصير مع الاخرين، وتحصل على طلباتك