خلال جنازة ابنه الوحيد... النحل يقتل رجلاً مسنا

جهينة نيوز

لقى رجل مسن مصرعه إثر تعرضه للدغات النحل أثناء تشييعه جنازة ابنه الوحيد.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، راؤول دينز صاحب الـ80 عاما قد لقى مصرعه بعد أن هاجم سرب من النحل مشيعى جنازة ابنه فى البرازيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن دينز نقل للمستشفى وهو يعانى من حساسية حادة بعد تعرضه للدغات النحل فى ولاية رورايما شمالى البرازيل أمس الخميس.

وعانى عشرة من المشيعين من اللدغات لدى تواجدهم فى مقابر الدفن هناك، حيث تأجلت جنازة الابن، بينما تعتزم العائلة دفن الأب وابنه جنبا إلى جنب.

ولا يزال التحقيق جاريا للوقوف على ملابسات الحادث، بينما أكد مسئول محلي أن كل شيء يشير إلى وفاة دينز بسبب لدغات النحل.