الجيش اللبناني يوقف شخصين في الهرمل لحيازتهما قذائف صاروخية

جهينة نيوز

أوقف الجيش اللبناني اليوم شخصين في مدينة الهرمل بالبقاع بتهمة حيازة قذائف صاروخية.

وذكرت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها إن “وحدة من الجيش أوقفت عند حاجز العاصي الهرمل شخصين لحيازتهما كمية من القذائف الصاروخية داخل سيارتهما عبارة عن 20 قذيفة (آر بي جي) و21 حشوة عائدة لها بالإضافة إلى كمية من الذخائر الحربية”.

وأضاف البيان إنه “تم تسليم المضبوطات إلى المرجع المختص وبوشر التحقيق”.

إلى ذلك أوقفت دورية من مديرية المخابرات اللبنانية في محلة جديدة القيطع في عكار شمال لبنان 4 أشخاص لإقدامهم على فرض أتاوات على المواطنين المارين أثناء قطع الطريق في المنطقة وارتكابهم أعمال شغب وتخريب في المنطقة.