فيسيوك يعترف: بيانات هواتف ربع مليار مستخدم متاحة للتحميل

جهينة نيوز

يجري موقع فيسبوك تحقيقا بمدى صحة نشر معلومات على شبكة الإنترنت تتعلق بأسماء وأرقام هواتف أكثر من 267 مليون شخص من مستخدميه.

وكانت قاعدة البيانات متوافرة للتنزيل الأسبوع الماضي على منتدى أحد القراصنة الإلكترونيين الذي يعود لإحدى الشبكات الإجرامية وفق مدونة على موقع “كومباريتيك”.

وقال متحدث باسم الموقع لوكالة فرانس برس ”ننظر في القضية .. لكننا نعتقد بأنه من المرجح أن هذه المعلومات تم الاستيلاء عليها قبل إحداث تغييرات على الموقع في السنوات القليلة الماضية لحماية بيانات الناس بشكل أفضل”.

ونقلت الوكالة عن مدونة “كومباريتيك” قولها: “الباحث في أمن الإنترنت بوب دياشينكو اكتشف قاعدة البيانات هذه التي كان الوصول إليها متاحا وتضمنت أسماء مستخدمي فيسبوك وكلمات مرورهم وأرقام هواتفهم”.

وتم الإبلاغ عن هذا الاكتشاف لتختفي قاعدة البيانات لاحقا بحلول الليلة الماضية بحيث لم تعد متاحة وفق كومباريتيك وذلك في الوقت الذي تحاول فيه الشبكة الاجتماعية العملاقة إعادة بناء الثقة مع مستخدميها وتخفيف مخاوفهم بشأن حماية معلوماتهم.

وأكد منظمون أمريكيون مؤخرا أن شركة الاستشارات البريطانية “كامبريدج أنالتيكا” التي تورطت بفضيحة هائلة تنطوي على سرقة بيانات فيسبوك قامت بخداع مستخدمي الشبكة لجمع معلوماتهم الشخصية والتصرف بها.

وقالت لجنة التجارة الفيدرالية “إن تحقيقها الذي بدأ في آذار 2018 خلص إلى أن شركة الاستشارات السياسية التي تم حلها شاركت بممارسات خادعة لجمع المعلومات الشخصية لعشرات الملايين من مستخدمي فيسبوك لتوصيفهم كناخبين واستهدافهم لاحقا”.

وأضافت اللجنة “الشركة البريطانية التي عملت لصالح حملة دونالد ترامب الرئاسية لعام 2016 قدمت ادعاءات مضللة عندما اجتذبت مستخدمي فيسبوك للقيام باختبار للشخصية”.

وتسببت تلك القضية بعاصفة حول مسألة حماية البيانات عندما تم الكشف أن “كامبريدج أنالتيكا” كانت قادرة على إنشاء ملفات تعريف نفسية للملايين من مستخدمي فيسبوك.

يشار إلى أن شركة فيسبوك دفعت غرامة مالية وقدرها 5 مليارات دولار بداية العام كتسوية مع المنظمين لإساءة استخدام البيانات الخاصة بالمستخدمين.