حكومة العدو الاسرائيلي تناقش قرار ضم غور الاردن و شمال البحر الميت

جهينة نيوز

وضعت حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي على أجندتها المفترض مناقشتها، غدا الأحد، قرار فرض السيادة على غور الأردن.

وذكر الموقع الإلكتروني العبري "نيوز وان"، صباح اليوم، السبت، أن وزير النقل في كيان الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اقترح وضع قرار فرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت ضمن أجندة الجلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، والمقررة كل يوم أحد.

وأفاد الموقع العبري بأنه من الأفضل دخول (إسرائيل) لحكومة جديدة خلال نصف عام، بدعم أمريكي كامل، وهي قد تعلن فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، كما أن أغلب أعضاء الكنيست الحاليين لديهم رغبة قوية في هذا الإعلان، وهو ما يفترض أن يطرح كموضوع أساسي لجلسة الحكومة، صباح الغد.

وتأتي خطوة وزير النقل في كيان الاحتلال الإسرائيلي، بعد ساعات قليلة من تصريح بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال في كيان العدو الإسرائيلي، بأن بلاده ستطبق السيادة على المستوطنات وغور الأردن بدعم أمريكي.