الجيش يطهر ثلاث قرى جديدة ويواصل عملياته ضد المجموعات الإرهابية بريف إدلب الجنوبي الشرقي

جهينة نيوز

تابعت وحدات من الجيش العربي السوري عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية بريف إدلب الجنوبي الشرقي وطهرت 3 قرى جديدة بعد القضاء على آخر فلول الإرهابيين فيها.

وتابعت وحدات من الجيش عملياتها العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية التابعة لتنظيم “جبهة النصرة” في ريف إدلب الجنوبي الشرقي وطهرت قرى أم التينة والمديرسة وبرنان بعد تدمير مقراتهم وتحصيناتهم والقضاء على أعداد كبيرة منهم وفرار الباقي.

و نفذت وحدات الجيش عمليات مركزة على تحصينات الإرهابيين ومقراتهم في تلك القرى واقتحمت المنطقة بعد اشتباكات عنيفة أسفرت أيضاً عن تكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة بالأفراد وتدمير أسلحتهم وذخيرتهم.

و تابعت وحدات الجيش عملياتها ضد المجموعات الإرهابية في قرى سمكة وبلسم وقطرة بالريف الجنوبي الشرقي موقعة خسائر في صفوف الإرهابيين.

وطهرت وحدات من الجيش أمس قرى ومزارع أم جلال وربيعة وخريبة وشعرة العجايز وأم توينة وتل محو والفريحة وبريصة وأبو حبة وتل الشيح بريف إدلب الجنوبي الشرقي والتي كانت تضم مقرات أساسية للتنظيمات الأرهابية وذلك بعد عمليات مكثفة ضد التنظيمات الإرهابية.