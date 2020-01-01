البرلمان التركي يصادق على الإتفاق بين أنقرة و الوفاق الوطني الليبي.. واشنطن : الإعلان مثير للقلق

جهينة نيوز

أعلن البرلمان التركي عن موافقته على الاتفاق الثنائي بين حكومتي أنقرة والوفاق الوطني الليبي، الذي يشمل إطلاق قوة رد فعل سريع، في حال طلبت طرابلس ذلك فيما اعتبرت واشنطن هذا الإعلان استفزازي و مثير للقلق .

و في أول رد أمريكي على الإتفاق نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي ، اليوم السبت، بأن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبي "غير مفيدة" و"استفزازية"، وتشكل مصدر قلق للولايات المتحدة.

وأضاف أن الولايات المتحدة "قلقة جدا" من التصعيد العسكري لقوات المشير خليفة حفتر، داعيا جميع أطراف الصراع في ليبيا إلى وقف التصعيد.

و أوردت رويترز عن الخارجية الأمريكية أن "الولايات المتحدة تستمر في الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دوليا، لكنها لن تقف مع أي طرف في الصراع"

ووقعت أنقرة وطرابلس أواخر الشهر الماضي، اتفاقا أمنيا وعسكريا موسعا، كما وقعتا على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية، اعتبرتها اليونان انتهاكا للقانون الدولي.

وعلى الرغم من أن الاتفاق البحري أرسل إلى الأمم المتحدة للموافقة عليه، إلا أن الاتفاق العسكري أحيل إلى البرلمان التركي للمصادقة عليه.

ويمثل الاتفاق الذي سيسمح لتركيا بمساندة الجيش والشرطة في ليبيا، أحدث خطوة تركية في شرق المتوسط تثير التوتر مع اليونان ودول أخرى.

وتنص الاتفاقية، على أن "طرابلس قد تطلب مركبات وعتادا وأسلحة لاستخدامها في العمليات البرية والبحرية والجوية، وأيضا على تبادل جديد لمعلومات المخابرات".

المصدر وكالات