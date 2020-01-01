الحشد الشعبي والقوات الأمنية يطلقان عملية أمنية لملاحقة فلول "داعش" في ديالى

جهينة نيوز:

اطلق الحشد الشعبي والقوات الأمنية عملية أمنية لملاحقة فلول "داعش" شمال المقدادية في ديالى.

وقالت مصادر الحشد ان " قوة من اللواء 24 في الحشد الشعبي وبمشاركة الجيش واللواء 74 شرعت بعملية دهم وتفتيش الجهة اليمنى لضفة نهر ديالى لملاحقة فلول داعش "، مشيرا إلى ان " قوة مشتركة أخرى من الحشد والشرطة شرعت بتفتيش الجهة اليسرى لضفة نهر ديالى لتأمينها من تسلل عناصر داعش". وأضافت ان "العملية انطلقت بإسناد طيران الجيش وقوة الإسناد المدفعي التابعة له ". هذا وكثفت قوات الحشد الشعبي ضمن قواطع المسؤولية في الآونة الأخيرة من جولاتها التفقدية لتعزيز وتأمين المدن المحررة في ديالى لمنع تسلل ارهابيي "داعش" واستهداف أمن المدنيين.

الإعلام الحربي المركزي