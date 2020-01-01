الحريري يدعو أنصاره الى التظاهر السلمي في التعبير عن مشاعرهم

جهينة نيوز:

طالب رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري من أنصار "تيار المستقبل" الذي يتزعمه أن يلتزموا بـ"التظاهر السلمي في التعبير عن مشاعرهم".

وقال الحريري في مؤتمر صحفي اليوم السبت عقب لقائه الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الدكتور حسان دياب: "الشباب نزلوا بالأمس للتعبير عن مشاعرهم، وهو حق للجميع، لكن أذكر أنه في اليوم الذي استشهد فيه رفيق الحريري لم نلق بحجر"، وذلك حسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وأضاف: "أتمنى ممن يريدون أن يعبروا عن مشاعرهم أن يقوموا بذلك بطريقة سلمية، لأن الجيش هو جيش كل اللبنانيين، وقوى الأمن الداخلي لكل اللبنانيين".

وتابع: "نحن أبناء رفيق الحريري تعلمنا بطريقة معينة، وسنكمل بنفس الأسلوب، واليوم يجري رئيس الوزراء حسان دياب استشارات، ونتمنى الخير".

وكانت مواجهات اندلعت، أمس الجمعة، بين الجيش اللبناني وأنصار الحريري، في منطقة كورنيش المزرعة، بعد أن حاول الجيش فتح الطريق بالقوة، فيما قامت قوات مكافحة الشغب بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في المنطقة.

ورشق المحتجون الجنود بالحجارة والمفرقعات وأضرم الكثير منهم النار في إطارات السيارات بالعديد من الشوارع، فيما أشارت تقارير إلى سقوط إصابات في صفوف القوى الأمنية اللبنانية في تلك المواجهات.