رعد : لحكومة تستجيب لمطالب اللبنانيين وتوفر الامن والاستقرار

جهينة نيوز:

أعلنت كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية برئاسة النائب محمد رعد، عن دعمها لحكومة تستجيب لمطالب اللبنانيين ، و توفر الامن والاستقرار ، و أن تمنع العدو من التطاول على السيادة الوطنية

و قال النائب رعد في تصريحات على هامش جلسات مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة اليوم السبت "تحدثنا بما نعتبره عناصر نجاح في عملية تأليف الحكومة”، ولفت الى ان “الحكومة بقدر ما تكون اوسع تمثيلا بقدر ما توفر وقتا وتساعد على الانجاز ".

واوضح رعد انه "لا احد في ذهنه ان تكون الحكومة حكومة مواجهة او حكومة لون واحد”، وتابع “يجب ان تستجيب الحكومة لمطالب اللبنانيين وان توفر الامن والاستقرار ".

واكد رعد ان "لبنان بحاجة الى حكومة تمنع العدو من التطاول على السيادة والكرامة الوطنية”، وشدد على “اننا كلنا امام تحدي النجاح ومن غير المسموح للعدو ان يشمت بنا او ان يمزق وحدتنا”، ولفت الى ان “لا احد سيلوي ذراع اللبنانيين ".