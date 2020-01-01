كتلة المستقبل تعلن رسميا عدم مشاركتها في الحكومة اللبنانية المقبلة

جهينة نيوز:

أعلنت كتلة المستقبل رسمياً ، أنها لن تشارك في الحكومة المقبلة بشكل مباشر أو غير مباشر مع التمني في أن تكون حكومة اختصاصيين .

وقال عضو الكتلة النائب سمير الجسر في تصريحات على هامش جلسات مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة اليوم السبت: "قابلنا دولة الرئيس المكلف (حسان دياب) وأبلغناه قرار كتلة تيار المستقبل بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتمنينا عليه أن يكون تأليف الحكومة من اختصاصيين مستقلين يمثلون كافة الأحزاب والقوى السياسية".

وأضاف: "تمنينا عليه أن يكون تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن، وترضي جميع الناس"، معربا عن تمنياته لرئيس الحكومة اللبنانية المكلف بالتوفيق.