كتلة اللقاء الديمقراطي بزعامة جنبلاط تعلن امتناعها عن المشاركة في الحكومة المقبلة

جهينة نيوز:

أعلنت كتلة اللقاء الديمقراطي اللبنانية بزعامة وليد جنبلاط امتناعها عن المشاركة في الحكومة المقبلة ومشاورات تشكيلها.

وذكرت الكتلة في بيان أوردته جريدة الأنباء اللبنانية التابعة للحزب التقدمي الاشتراكي، اليوم السبت "إننا في اللقاء الديمقراطي، وانسجاما مع موقفنا المعلن بضرورة أن تعكس الحكومة نبض الشارع وطموح الشباب اللبناني، وانسجاماً مع قناعاتنا المبدئية وعدم رغبتنا بالانخراط في مسرحية لن تؤدي سوى إلى فشل جديد، نعلن امتناعنا عن المشاركة في الحكومة المقبلة، ونعتذر عن المشاركة في استشارات التأليف، مع تمنياتنا للرئيس المكلف بالتوفيق".

وأضاف بيان الكتلة "يبدو أن المعنيين بالشأن الحكومي يقاربون العملية بالطرق التقليدية، التي لا ترقى إلى مستوى التحديات، ولا تأخذ بعين الاعتبار حجم الانقسامات الخطيرة، والتشنجات بين اللبنانيين، حيث يزداد الشرخ وتتفاقم الأوضاع ويحتقن الشارع أكثر وأكثر بما ينذر بالأسوأ".