شركة "نايكي" تطلق ملابس سباحة خاصة للمحجبات

جهينة نيوز

بتصميم شامل يوفر للنساء المزيد من الابتكارات الثورية للاستمتاع بالرياضة إلى جانب خفة الوزن والتجفيف السريع، تستعد شركة "نايكي" لإطلاق ملابس سباحة خاصة للمحجبات.

وتستعد شركة المعدات والملابس الرياضية "نايكي" لإطلاق ملابس سباحة جديدة مخصصة للمحجبات.

وتتميز هذه الملابس التي ستكون ضمن مجموعة Victory Swim Collection، بأنها ستغطي الجسم بشكل كامل بالإضافة لحجاب خاص للسباحة.

وبحسب ما صرحت الشبكة، فإن تصميم هذه المجموعة سيلبي مجموعة متنوعة من الاحتياجات، بدءا من ملابس محتشمة إلى وقاية وحماية من أشعة الشمس، بالإضافة للتصاميم الخاصة التي ستمنح النساء الاستمتاع بهذه الرياضة.

هذا وسيدخل في تصميم هذه الملابس عد من المواد التي ستمنح هذه الملابس خفة الوزن والتهوية الجيدة بالإضافة لخاصية التجفيف السريع، وستتكون بدلة السباحة من ملابس تغطي كامل الجسم بالإضافة للحجاب وسترة علوية وسروال سباحة، بحسب مانقلت شبكة "سي ان ان" الأمريكية.

يذكر أن الشركة كانت قد أطلقت في وقت سابق حجابا رياضيا للرياضيات في عام 2017، حيث صنع من البوليستر وكان خفيف الوزن وبثقوب صغيرة تجعل النسيج قابلا للتهوية وغير شفاف.