نجم برشلونة الواعد يغيب عن آخر لقاءات "البلوغرانا" لهذ العام

جهينة نيوز

أعلن برشلونة الإسباني أن الغاني أنسو فاتي سيغيب عن المباراة الأخيرة هذا العام ضد ألافيس السبت في الجولة الـ18 بسبب إصابة في الورك تعرض لها بالكلاسيكو ضد ريال مدريد الأربعاء.

وقال برشلونة في بيان: "اللاعب أنسو فاتي يعاني من كدمة في الورك، إنه غير جاهز وسنحدد مدة غيابه عن الملاعب بحسب تحسن علاجه".

ودخل فاتي المولود في غينيا بيساو والحاصل على الجنسية الإسبانية هذا العام، في الدقيقة 83 من مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد الأربعاء في "كامب نو" 0-0 بدلا من الفرنسي أنطوان غريزمان، ورغم تعرضه للإصابة استطاع إكمال المباراة.

وتابع النادي الكاتالوني، أن فاتي البالغ 17 عاما، سبق له "أن شعر بآلام في أوتار الورك" في بداية الشهر، وغاب بسببها عن المباراة ضد مايوركا في السابع من ديسمبر الحالي.

وكان برشلونة قد أعلن مطلع الشهر الحالي رفع قيمة الشرط الجزائي لنجمه الواعد من 100 إلى 170 مليون يورو، مشيرا إلى أنه سيبلغ 400 مليون يورو عندما يوقع على أول عقد احترافي مع الفريق الأول.

ولعب فاتي أساسيا للمرة الأولى مع الفريق في سبتمبر الماضي.

وحطم فاتي العديد من الأرقام القياسية هذا الموسم، بينها أصغر لاعب يهز الشباك مع برشلونة عندما فعلها في مرمى أوساسونا، وأصغر لاعب في تاريخ النادي يلعب في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وأصغر لاعب في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا يهز الشباك عندما سجل في مرمى إنتر ميلان الإيطالي 3-1 في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات.

وحصل فاتي على الجنسية الإسبانية في سبتمبر الماضي، ودافع عن ألوان المنتخب الأولمبي الإسباني في أكتوبر الماضي، ومن المتوقع استدعاؤه للمشاركة مع المنتخب الأول في كأس أوروبا 2020 الصيف المقبل.

المصدر: أ ف ب