أبنية برجية مخالفة لنظام ضابطة البناء تملأ السويداء!

جهينة نيوز

يبدو أن نظام ضابطة البناء غير المعمول به في مدينة السويداء من قبل مجلس مدينتها من جراء أرشفته لدى خزائنه منح متعهدي الأبنية البرجية تأشيرة مرورية خضراء لاكتساح ساحة المدينة بهذه الأبنية المخالفة لنظام الضابطة.

وأولى هذه المخالفات وفق عدد من المهتمين بشؤون البناء ونظام الضابطة قيام مجلس مدينة السويداء بمنح تراخيص وبالجملة لعدد من المقاولين بغية تشييد أبنية برجية من دون مراعاة ما ورد في نظام ضابطة البناء إذ تم تشييد أبنية برجية على شوارع ضيقة لا يتجاوز عرضها ١٢متراً, إذ من المفترض أن يكون عرض الشارع ٢٠ متراً إضافة لذلك خلو هذه الأبراج من مرائب للسيارات علماً أن ذلك يعد من أهم الاشتراطات الواردة في نظام الضابطة.

طبعاً عدم التقيد بهذا الشرط حوّل الأرصفة والطرقات العامة إلى مواقف للسيارات ولاسيما لمستثمري هذه الأبراج ما أوجد حالة من الفوضى والازدحام المروري داخل المدينة علاوة على ذلك فهناك العديد من الأبنية خالية تماماً من مصاعد عدا عن ذلك قيام هؤلاء المقاولين بإشغال الطرق العامة بمواد البناء ما يؤدي إلى عرقلة الحراك المروري وهذا صراحة يخالف المادة/٩/ من نظام ضابطة البناء علما أن إشغال الطرقات العامة بات «موضة دارجة» في السويداء

والمسألة المهمة طبعاً -وهذه المرة على لسان رئيس فرع نقابة مقاولي السويداء عامر حمزة أن معظم هذه الأبنية تم تشييدها بأيدي متعهدي البيتون أي إنهم غير منتسبين للنقابة وهذا له انعكاسات سلبية على سلامة البناء وطبعاً عدم التقيد بنظام الضابطة وتالياً البناء بشكل عشوائي شوه الوجه الجمالي لمدينة السويداء والمتجول في مدينة السويداء سيلحظ ذلك التفاوت بالأبنية.

بدوره رئيس الشؤون الفنية في مجلس مدينة السويداء حسام كيوان قال: عدم التقيد بنظام الضابطة يعد مخالفة صريحة ومعظم المقاولين الذين قاموا ببناء أبنية برجية ملتزمون بهذه الاشتراطات, مضيفاً: إن هناك بعض المتعهدين لديهم تراخيص بتشييد أربعة طوابق ويقومون بالمخالفة من خلال زيادة عدد الطوابق من دون الحصول على تراخيص نظامية تخولهم بهذه الزيادة الطابقية.

صحيفة تشرين