كوريا الشمالية تحذر أمريكا من انتقاد سجلها في حقوق الإنسان

جهينة نيوز

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كوريا الشمالية انتقدت الولايات المتحدة اليوم السبت لتناولها سجل بيونغ يانغ في حقوق الإنسان، وقالت إن "الإساءة اللفظية" من جانب واشنطن لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع المتوتر بالفعل في شبه الجزيرة الكورية.

وحذر بيان نشرته الوكالة الرسمية في كوريا الشمالية نقلا عن متحدث باسم وزارة الخارجية من أنه إذا حاولت الولايات المتحدة انتقاد نظام الحكم في كوريا الشمالية بالإشارة إلى مشكلات تتعلق بحقوق الإنسان فسوف "تدفع الثمن غاليا"، بحسب "رويترز".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أدانت يوم الأربعاء "الانتهاكات المستمرة والجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية"، في قرار سنوي رفضه مندوب بيونغ يانغ لدى المنظمة الدولية.

ووافقت الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا على القرار، الذي رعته عشرات الدول ومنها الولايات المتحدة، دون تصويت. ومثل هذه القرارات ليست ملزمة لكنها يمكن أن تشكل ثقلا سياسيا.

وأبلغ كيم سونج سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة الجمعية العامة بأن القرار "لا علاقة له بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بشكل حقيقي، لأنه نتاج ملوث للمؤامرات السياسية من القوى المعادية التي تسعى إلى تشويه كرامة وصورة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والإطاحة بنظامنا الاجتماع".