روسيا وأوكرانيا توقعان بروتوكول اتفاقية حول ترانزيت الغاز

جهينة نيوز:

أكد ممثل شركة "غازبروم" الروسية، أن روسيا وأوكرانيا وقعتا بروتوكول اتفاقية حول مواصلة ترانزيت الغاز عبر أراضي أوكرانيا، وتسوية الخلافات.

وقال ممثل "غازبروم": "وقع الجانبان الروسي والأوكراني على بروتوكول اتفاقية حول ترانزيت الغاز عبر أراضي أوكرانيا وتسوية المطالبات المتبادلة".

هذا وأعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أمس أنه تم في ختام المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية في برلين، وضع مشروع مفصل لاتفاقية ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا.

هذا وتوقفت أوكرانيا عن شراء الغاز الروسي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، وبعد ذلك لم تستخدم الوقود الروسي استعدادًا لموسم التدفئة، من خلال ضخ الغاز الروسي الذي تم شراؤه من خلال الاتجاه المعاكس في أوروبا إلى مرافق التخزين. وينتهي العقد الحالي لنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا في نهاية عام 2019.