أبراج السبت 21 كانون أول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٢١/ ١٢: مبادر يمتلك دافع قوي يحثك على تحقيق النجاح طموح بشكل حماسي، لا تتوقف عن الابداع تتغلب على التحديات، تنافسي تتمتع بتركيز عالي جدا، عندك خصاىص تجعلك رياضي ماهر ، تسيطر عليك النزوات تدفعك للتصرف بتسرع، تجنب ما هو مبالغ فيه وسطحي، تنشغل بعلاقات انسانية لا تطلق وعود، لا تعقد حياتك، انطلاقات ومراحل وتسهيلات، سنة مهمة منزلية صحية، رباطة جأش انتبه لصحتك

الحمل: يوم صعب نهارك متعب، القمر لا تنفعل وتسمح لمشاعرك بالتحكم بمجرى نهارك، مصالحة اذا انجرح كبرياءك، اجواء ايجابية وحلول لبعض المشاكل، انعطاف نحو الافضل، لا تبدأ بشيء مهم، توقع على عقد او تفاوض من اجل عملية، تسوية

الثور: كرس وقتك حتى تلاحق اعمالك، انتبه من تأخير، لا تتوقف قبل ان تحقق هدفك، نظم امورك وانتبه للوقت، لا تجادل، بانتقال القمر للعقرب اهتمامات بشان شخصي او عائلي، لا تغامر كن دقيق، كن حذر حتى تجتاز الصعوبات، مد يد للشريك حتى تجده مساعدا لك

الجوزاء: يوم يناسبك حتى تعالج الأمور بحضورك وجوه جديدة أصحاب أفكار، يوم إيجابي مثمر وداعم تستطيع استيعاب جميع الأمور والمتطلبات، القمر للعقرب تساعد نفسك احتمال تضطر لزيارة احد الاصدقاء، تراجع امالك، تدرس وتنظم كل امورك، انتبه لصحتك عمل كثير ينتظرك

السرطان: تركيزك على العائلة والأمور البيتية، تعيد بعض التوجهات، اذا وجدت الطريق مسدود او صعب حاول ترميم علاقاتك، تحتاج لبعض الاستفسارات، نسق مع العائلة لتقوى الحظوظ، لا تهمل متطلبات العائلة، بحاجة لدعمك وحضورك الشخصي، قسم منهم ينشغل بتصليحات او عقار، بانتقال القمر للعقرب يبتسم الحظ لك، تناقش وتنسجم وتقوم بلقاءات، يحالفك الحظ

الاسد: قادر تدافع عن قضيتك بثقة وقناعة وتكثر حركتك منها الزيارات والاتصالات على أنواعها قدرتك عالية على التغيير تتوضح أمور تبدأ بتركيز برنامجك، بانتقال القمر للعقرب تبحث عن استقرار، ربما تصطدم بأحد افراد العاىلة وتعرف ان حب العائلة شيء جميل، كن متعقل اكثر وادرس مع من ترتاح اكثر، اعطي نفسك فرصة لتعرف مع من تجتمع

العذراء: نهار نفقات متوجبة ديون ومصاريف يسيطر العنصر المالي على فترتك الأجواء مطمئنة تعيد تنظيم امورك وحساباتك، بانتقال القمر للعقرب يحمل لك توسيع مشاريع، لا تفشي اسرارك ولا تكشف المفاجأة، انجازات تحقق من خلالها سفرة زيارة ومفتاح نجاح، كن حنون

الميزان: الامور تجري في مجراها الطبيعي وتستعيد كامل طاقاتك، تقدم وتجد نفسك قادرا على التصرف بحرية، تفرح لتجاوب الاخرين، لا تؤجل المواعيد، بانتقال القمر لبيت مالك تتمتع بنشاط ذهني وجسدي كبير وبوجود القمر ببرج مالك تلتزم بخطواتك وخاصة على صعيد مالي لا تعطي ثقتك لمن هم ليسوا اهلا لها

العقرب: يطول انتظارك بسبب بعض التأجيل والعرقلة، قد تتراجع نسبة أرباحك وتخيب امالك، لا تجازف استقرارك وحياتك اليومية انتبه من الوقوع في فخ الأوهام، انتظر حتى يصل القمر لبرجك تتمتع بنشاط ذهني ومع وجود القمر ببرجك انت سباق في حقل اختصاصك وتعيش فترة غنية، انت على موعد مع الحب، قوي علاقاتك

القوس: تمارس دورك كصديق وكقريب مخلص، يطمئن خاطرك ويشجعد على الانفتاح، تتقرب من الآخرين، احتمال تقدم مساعدة، تطالب بحضور شخصي يدعمك من خلال دعوة واظب حتى تستمر نجاحاتك، تحتفل في نطاق عائلي او اجتماعي، حظك جيد، يوم مريح للدعوات، بانتقال القمر للعقرب انتبه حتى تزول السحابة التي تعيش فيها، تسلط الضوء على امور غامضة، فترة فيها توترات

الجدي: نهارك يحمل اثبات وجود بسبب بعض المسؤوليات ابتعد عن الازمات والخلافات وخلي قلبك راضي ومعنوياتك مرتفعة يدخل عنصر خارجي بمحاولة مشبوهة، للبعض امتحان، للبعض شهرة واضواء، تجنب المواجهة واحفظ سمعتك، بانتقال القمر للعقرب تنشط الحياة الاجتماعية وتفتح لك المجال للمشاركة، تبسط الحنان الداخلي الى خارجك، حظ مالي في طريقه اليك

الدلو: حركة إيجابية، مثمر على صعيد تواصل مع آخرين وعلى صعيد تنقلات وأسفار مع الآخرين، توقع مزيد من التوقعات واللقاءات والاتصالات التي تجمع الشمل، توطد العلاقات، تمتد شبكة علاقاتك، حركة قد تلفت الأنظار، بانتقال القمر للعقرب ارباك وعراقيل، تخطط لوضع افضل تعرف ماذا تريد، لا يعجبك التطنيش، يغيب عن ذهنك ثغرة، عرقلة او اهتمام ويجب ان تكون السمعة جيدة

الحوت: بإمكانك إعادة ترتيب امورك بالمسايرة وتلطيف الاجواء، احتمال ظهور اجتماع مهم، تتقيد باي تعليمات وترتكب أخطاء قانونية، لا تجادل، احتمال تجد تسوية ومصالحة على صعيد مستندات وفواتير واستحقاقات، للعقربحافظ على برودة اعصابك بسبب جردة حساب وللبعض مسائل استشفائيةبانتقال القمر يلبق لك القمر بالعقرب ويجعلك تفكر اكثر، تتحدث عن شأن تربوي، مراجعة الذات وترى عيوب الناس وتنسى مشاكلك، خبر جيد وسفر لخارج البلاد