اصابات في صفوف الجيش اللبناني خلال فتح الطرقات

جهينة نيوز:

اعلنت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه في بيان انه “بتاريخ 20/12/2019 وأثناء قيام دورية من الجيش بإعادة فتح طريق الناعمة لتسهيل حركة التنقل، أقدم عدد من المعتصمين على رشق عناصر الدورية بالحجارة، ما اضطر العسكريين إلى إطلاق النار في الهواء واستخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، وقد فُتح الطريق جزئياً، ويتم العمل على إعادة فتحه كليا و ذلك بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام.

وفي منطقة كورنيش المزرعة، أصيب 7 عسكريين لبنانيين بجروح، بعدما تعرضوا للرشق بالحجارة من قبل معتصمين حاول بعضهم تفريغ حمولة شاحنة من الردميات والأتربة وسط الطريق لإقفاله وإعاقة حركة المواطنين.

وما زالت وحدات الجيش تعمل على فتح الطريق وإعادة الوضع الى طبيعته”.

و يشهد لبنان قطع طرقات مطالبين باعادة سعد الحريري الى رئاسة الحكومة اللبنانية و ذلك بعد ان قدم استقالته مؤخراً و تم تكليف حسان ذياب لتشكيل الحكومة اللبنانية.