اردوغان يهدد الشركة الامنية الروسية التي يطلق الغرب على عناصرها اسم مرتزقة بوتين

جهينة نيوز:

قال رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده لا يمكنها البقاء صامتة تجاه "المرتزقة" الروس الذين يساعدون قوات المشير حفتر في ليبيا في اشارة منه الى شركة فاغنر الروسية و التي يسمي الغرب عناصرها مرتزقة بوتين رغم نفي روسيا اي علاقة للشركة بالقوات الروسية علماً بأن موظفي الشركة جلهم من جمهوريات سوفيتية سابقة و ليسوا روس.

ونقلت وكالة "رويترز" عن أردوغان قوله في حوار مع قناة NTV "من خلال المجموعة المسماة "فاغنر"، هم يعملون حرفيا كمرتزقة لحفتر في ليبيا. أنت تعلمون من يدفع لهم".

وأضاف "تلك هي الحقيقة، ولن يكون من الصائب لنا أن نبقى صامتين تجاه كل هذا. لقد قمنا بكل ما في وسعنا لحد الآن، وسنستمر في فعل ذلك".

بدورها نقلت وكالة "الأناضول" عن أردوغان قوله "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي حيال مرتزقة "فاغنر" الروس في ليبيا".

وتأتي تصريحات أردوغان بعد يوم واحد من إعلان حكومة الوفاق الليبية عن تصديقها على اتفاق عسكري بين أنقرة وطرابلس، ما يفتح المجال أمام مساعدات عسكرية تركية محتملة في ليبيا.

كما تأتي تصريحات الرئيس التركي أيضا بعد ساعات من إفادة مصدر في وزارة الخارجية الروسية بأن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا لا يمكنه سوى تعقيد الوضع في البلاد.

يذكر أن السلطات الروسية نفت في العديد من المرات دعمها لأي مجموعات تنشط خارج روسيا، بما فيها المجموعة المسماة "فاغنر", و اشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى ان جميع الطباخين في الكرملين هم موظفين حكوميين و ذلك بعد اشاعات على ان من يدير شركة فاغنر هو طباخ الرئيس الروسي بوتين الذي بدوره قال لا ضير في ان يقول احد ما بأنه طباخي.