ترامب يعلن عن تشكيل القوات الفضائية أثناء توقيع الميزانية العسكرية

جهينة نيوز:

أكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن نهار اليوم الجمعة بشكل رسمي عن تشكيل القوات الفضائية، وذلك خلال مراسم توقيع الميزانية الدفاعية لعام 2020.

وقال إسبر للصحفيين "الرئيس سيعلن عن تشكيل القوات القضائية في وقت لاحق اليوم، خلال توقيع الميزانية العسكرية، وخلال الأسابيع المقبلة سنقدم التفاصيل الإضافية حول المواعيد".

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق يوم الثلاثاء على مشروع الميزانية الدفاعية لعام 2020 وحجمها 738 مليار دولار.

وقال ترامب على "تويتر" الأسبوع الماضي، إنه سيوقع على مشروع القانون بمجرد تمريره، مؤكدا أنه يتضمن كل أولوياته.

ويعد هذا القانون تسوية لمجموعة واسعة من الإجراءات السياسية علاوة على تحديد كل شيء من مستويات الأجور العسكرية إلى تحديث وشراء السفن والطائرات.

ويشمل مشروع القانون زيادة في أجور العسكريين بنسبة 3.1% ولأول مرة إجازة مدفوعة الأجر لكل العاملين الاتحاديين في وزارة الدفاع، وإنشاء قوة فضاء تعد أول فرع جديد في الجيش الأمريكي منذ ما يزيد على 60 عاما. كما تتصدر هذه القوة أولويات ترامب العسكرية.