روسيا تكشف هوية منفذ إطلاق النار أمس في موسكو

جهينة نيوز:

أعلن مكتب التحقيقات الروسي، اليوم الجمعة، اسم وهوية منفذ عملية إطلاق النار يوم أمس بالقرب من مبنى هيئة الأمن الفيدرالي الروسي وسط موسكو.

وقالت الناطقة باسم المكتب سفيتلانا بيترينكو، إن "التحقيقات تمكنت من تحديد هوية منفذ الهجوم، وهو مواطن يبلغ من العمر 39 عاما من سكان محافظة موسكو ويدعى يفغيني مينيوروف".

وأضافت أن "المحققين مازالوا يدرسون حيثيات الحادث، موضحة أنهم يجمعون معلومات حول المهاجم، وكذلك يعملون لمعرفة الأسباب والدوافع التي تقف خلف تنفيذ العملية".

وكان جهاز الأمن الفيدرالي قد أكد مقتل أحد عناصره بإطلاق نار وسط العاصمة الروسية موسكو.

وأوضح المركز الإعلامي لجهاز الأمن الفيدرالي للصحفيين أن شخصا واحدا نفذ الهجوم، ولم يتمكن من دخول مبنى الجهاز الأمني الواقع في شارع لوبيانكا.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة الروسية، إصابة 5 أشخاص في الحادث.

وفي السياق، أكد مصدر في وزارة الصحة الروسية لوكالة "سبوتنيك"، إصابة عنصرين آخرين من عناصر جهاز الأمن الفيدرالي بإصابات خطيرة".

ومساء أمس الخميس، أعلن الأمن الروسي أن مجهولا فتح النار وسط العاصمة الروسية موسكو، وهناك إصابات في الحادث، مؤكدا أن المسلح تم تحييده.

وقال مصدر أمني إن "مجهولا فتح النار بالقرب من مبنى هيئة الأمن الفيدرالي الروسي وسط موسكو".

وأشار المصدر إلى وقوع بعض المصابين نتيجة الحادث.

وأضاف أنه تم تحييد المجرم والآن يجري التعرف على هويته".

وأكد المصدر أن الشرطة أغلقت المنطقة أمام حركة المرور، وتجرى الآن تحقيقات للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث ودوافع المتهم.