عون يطالب واشنطن بتجديد مساعيها لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

جهينة نيوز

شدّد الرئيس اللبناني ميشال عون على مطالبة الولايات المتحدة بتجديد مساعيها لإقناع إسرائيل بالالتزام بترسيم الحدود البحرية، بهدف تثبيت الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان.

وأكد عون، خلال لقائه مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد هيل في القصر الجمهوري في بعبدا، اليوم الجمعة، تمسك لبنان بالمحافظة على استقرار الحدود الجنوبية، والالتزام بالقرار 1701.

وأضاف عون أن دخول سفينة يونانية المياه الإقليمية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، شكل انتهاكا للسيادة اللبنانية، مشيرا إلى أن لبنان طلب من الأمم المتحدة التحقيق.

و الجدير بالذكر أن النزاع بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البرية والبحرية ما زال قائماً ، لاسيما في ضوء اكتشافات حقول النفط والغاز في البحر المتوسط، حيث تقع بعض الحقول النفطية في أماكن متداخلة.