إيران ترد على تصريحات بومبيو حول "عصابة آية الله الخميني"

جهينة نيوز

أدانت الخارجية الإيرانية تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول الاحتجاجات التي شهدتها إيران، ودعوته إلى تغيير ما أسماه "عصابة آية الله الخميني".

ونقلت وكالة أنباء فارس عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، الجمعة، قوله إن "بومبيو جاء من منظمة جهنمية ومخادعة وتخريبية تمارس التعذيب إلى وزارة الخارجية الأمريكية، ونقل أفكاره الجهنمية إلى المجال الدبلوماسي الذي يعتبر مجالا حضاريًا"، معتبرًا أنه "ليس في مستوى أي وزير خارجية في العالم وليس له مكانة في هذا المجال".

وتابع مُتحدث الخارجية الإيرانية: "عادة ما يكون وزراء الخارجية مؤيدين للسلام والمصالحة والحوار والاحترام، بينما يتحدث بومبيو عن البلطجة والخداع والإذلال والإهانة بلغة الغضب والعدوان والجهل والتطرف".

ورأى موسوي أن المسؤولين الأمريكيين "لن يحققوا أي نتيجة بهذه الأساليب، لأنهم لم يعطوا إلى الآن للشعوب والنخب في أمريكا والعالم أي صورة أخرى غير السياسة الخارجية غير الفعالة والمصابة بجنون العظمة والمضطربة والمتغطرسة".

وفي يوم الخميس، قال وزير الخارجية الأمريكي إن النظام الإيراني "لم يحترم شعبه منذ 40 عاما"، مؤكدًا في كلمة حول الاحتجاجات التي شهدتها إيران في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، أنه "يجب تغيير آية الله الخميني وعصابته"، على حد وصفه.