دياب: تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة يستغرق من 4 إلى 6 أسابيع

جهينة نيوز

كشف رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف، حسان دياب، اليوم الجمعة، أن تشكيل الحكومة الجديدة قد يستغرق من 4 إلى 6 أسابيع، وذلك بسبب الاجتماعات السياسية لإنتاج حكومة قادرة على حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وقال لقناة "DW" الألمانية: "نحن بحاجة إلى معالجة أمور عديدة، لاسيما تنمية قطاعات متعددة منها الصناعي والزراعي، لكي نفعل هذه القطاعات. ونحن بحاجة إلى النظر بشكل تفصيلي لطبقة الفقراء في لبنان، يبدو لي أن الإحصاءات تشير إلى أن خط الفقر قد ارتفع في لبنان لمستوى 40 %، نحن بحاجة إلى معالجة سريعة لظاهرة الفقر"

وأشار دياب إلى أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة اختصاصيين وفي نفس الوقت مستقلين، لكي تتم معالجة كل الأمور الحياتية المهمة والمعيشية.

وأضاف دياب قائلا: " هناك رغبة لدى جميع القوى السياسية للتعاون مع الحكومة القادمة، حيث نريد تشكيل حكومة مميزة لا تشبه حكومات سابقة، إن كان على صعيد نسبة الاختصاصات المشاركة فيها، أو على صعيد نسبة مشاركة النساء، دون نسيان التوازنات المعروفة".